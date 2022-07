Vías en nueve departamentos tienen problemas por lluvias

El director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, general Juan Libreros, anunció un despliegue de 5.900 uniformados en las principales vías del país para garantizar en este puente festivo de San Pedro.

Advirtió que los departamentos de Antioquia, Caquetá, Boyacá, Casanare, Nariño, Tolima, Risaralda, Santander y Norte de Santander reportan afectaciones en algunas de sus carreteras por las lluvias.

“Por ningún motivo se debe conducir en estado de embriaguez. Asimismo, no exceder los límites de velocidad, utilizar de manera permanente el cinturón de seguridad y para los motociclistas, no realizar maniobras peligrosas en la vía ni adelantar en sitios prohibidos”, dijo el general Libreros.

Las autoridades estiman que se desplacen para este puente festivo más de 3 millones 500 mil vehículos, principalmente en Cundinamarca y Bogotá, la zona centro del país en donde más se reportan salidas y entradas.

Justamente, el Ejército Nacional desplegó más de 3.000 soldados de la Décima Tercera Brigada y estableció 50 puestos de control en diferentes puntos de Cundinamarca para realizar controles a vehículos.

Por otro lado, la restricción para transporte de carga inició este viernes a las 3 p.m. hasta las 11 p.m., el sábado comenzará a las 6 a.m. hasta las 3 p.m. y el domingo no habrá restricción.

“El lunes será desde las 10 a.m. hasta las 11 p.m., pero en el corredor vial de Bogotá-Ibagué-Cajamarca-La Paila, la restricción inicia a las 8 a.m. e irá hasta la 1 a.m. del martes”, explicó el director de Tránsito y Transporte de la Policía.