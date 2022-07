‘Jorge 40’ niega vínculos con gobernador del Magdalena Carlos Caicedo

Caracol Radio conoció la declaración que rindió el exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo alias ´Jorge 40’ ante la Fiscal Quinta delegada ante la Corte Suprema, en medio de la investigación que se adelanta en contra del gobernador Carlos Caicedo por su presunta participación en el crimen de líderes de la Universidad del Magdalena ocurridos en los años 2000 y 2002.

La investigación que adelanta la Fiscalía está relacionada con el asesinato del entonces vicerrector de la U. del Magdalena Julio Otero, el estudiante Hugo Maduro, y el profesor Roque Morelli a manos de paramilitares. Por esa época el rector de ese claustro era Carlos Caicedo.

La declaración rendida por alias ‘Jorge 40’ sucedió el pasado 21 de junio. En esa diligencia afirmó ante la Fiscalía que el gobernador Caicedo no hizo parte de las extintas AUC y tampoco financió a ese grupo armado.

Fiscal: ¿Sabe o le consta si el señor Carlos Caicedo perteneció, simpatizó, apoyo, financió de alguna manera al grupo que usted perteneció?

J 40: “Señora fiscal, no. Él nunca perteneció a las Autodefensas Campesinas del Urabá, las conocí bastante bien y mucho menos al Frente Resistencia Tayrona, ni nada de eso (…) Carlos Caicedo nunca hizo parte de ningún frente, de ninguna estructura o de un frente que haya estado bajo mi responsabilidad, ni bajo la responsabilidad de quien era mi comando superior inmediato que era Salvatore Mancuso, ni bajo la responsabilidad de mi comandante máximo que era Carlos Castaño, creo que sus propias convicciones no se lo hubieran permitido”.

José Gelves Albarracín, alias ‘Canoso’ quien fue jefe político de los paramilitares en el Caribe, dijo a Caracol Radio en septiembre de 2021, y también ante las autoridades, que la primera orden que él recibió fue matar a Caicedo, pero, que habló con ‘Hernán Giraldo’ y ‘Jorge 40’ para que no lo mataran. La fiscal le preguntó por ese episodio y este exjefe paramilitar quien negó esa reunión.

Fiscal: cosa que los dos comandantes aceptaron, esa es la afirmación que él hizo en esa declaración ¿qué tiene qué manifestar con respecto a esa situación?

J 40 “Señora fiscal eso es totalmente falso, esa tal mesa jamás existió”

Fiscal ¿Es cierto o no es cierto que ustedes tenían como objetivo darle de baja al señor Caicedo Omar en su calidad de rector de la Universiada?

J 40 “Señora fiscal me acojo a mi derecho a guardar silencio”.

Jorge 40 aseguró que las declaraciones que ha entregado a las autoridades el exparamilitar alias ‘Yoyo Rojas’ con respecto a los crímenes que se cometieron en la Universidad del Magdalena no son ciertas.

Fiscal: ¿El contenido de esa declaración es falso?

J 40: Es falso, cuando usted habla de ‘Yoyo Rojas’, para nosotros se llamaba Manuel, esa es otra cosa para afirmarle todo lo que dice, este señor mientras estuvo en Santa Marta, estuvo bajo el mando de su hermano, que era el comando Miguel y todos pueden dar fe, Jorge 40, así fuera una razón como dice él, yo directamente se la doy a los mandos, no se la doy a los segundos ni a los terceros.

Una de las tesis de la representación de víctimas, y de la Fiscalía, indica que supuestamente el gobernador Carlos Caicedo habría negociado con los paramilitares para ejercer como rector y por ello, aparentemente le habría entregado contratación de la Universidad a las AUC.

La Fiscalía preguntó a ‘Jorge 40’ sobre esos contratos. El exjefe paramilitar lo negó.

Fiscal: ¿Usted tenía alguna fuente de financiamiento con la Universidad del Magdalena?

J 40 Señora Fiscal con todo respeto le digo que estoy escuchando ese tema por primera vez. Si el señor Canoso habló o no habló con la persona a la que usted se está refiriendo como rector de la universidad del Magdalena no lo puedo afirmar porque no tuve nada que ver, y menos para hablar temas contractuales.

En el auto de impulso que emitió la fiscal Quinta Delegada ante la Corte Suprema el pasado 4 de mayo de 2022, ordenó inspeccionar la Universidad del Magdalena sobre los contratos referidos por alias ‘El Canoso’.