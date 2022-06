“Fedegán está dispuesta a sentarse con el gobierno Petro": José Felix Lafaurie

Tras poco menos de una semana de la elección que consagró a Gustavo Petro como el nuevo presidente de la República, José Felix Lafaurie, quien es el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán) mostró su intención de tener un encuentro con el mandatario electo.

"Si la actitud es de concertación, como debe ser en democracia, Fedegán está dispuesta a sentarse con el gobierno Petro a confrontar visiones y buscar consensos de acción frente a un objetivo compartido. Con independencia, respeto y dignidad; sin perder de vista los derechos y expectativas de los ganaderos. A la gente hay que creerle y ahí estaremos”, manifestó el dirigente a través de una columna publicada en 'Contexto Ganadero'.

En otro apartado destaca Lafaurie, esposo de la senadora uribista María Fernanda Cabal, que “con Petro estamos de acuerdo en lo más importante: la urgencia de cerrar la brecha entre la Colombia rural y la urbana, de recuperar el campo y potenciarlo como factor de generación de riqueza a partir de la producción de alimentos, aprovechando las ventajas comparativas del trópico y nuestra condición de potencia hídrica y biodiversa”.

Por lo mismo, agregó que “la democracia no es unidad, ni unanimismo, y por ello tiene sus reglas, como el veredicto del sufragio, y sus fundamentos, como el disenso, para construir dialécticamente, es decir, a partir de visiones encontradas, nuevos consensos en beneficio del bienestar general".

Otro de los puntos en común, según el ganadero, es que "coincidimos en que no podemos renunciar a la industrialización, pero también en que no es ese nuestro potencial, frente a países con 200 años de Formación Bruta de Capital Fijo desde la Revolución Industrial, y con una delantera inalcanzable en Ciencia y Tecnología. La vocación agropecuaria de Colombia no es un lugar común para los discursos, sino una realidad en mora de ser aprovechada”.

Concluyó el presidente de Fedegán reconociendo que "el presidente electo de Colombia es Gustavo Petro, y alrededor de esa realidad deben concentrarse los esfuerzos de todos los sectores de la sociedad para que, en la medida de lo posible y de los propósitos del nuevo gobierno, el país no se detenga".