Hernán Torres: "Vamos a competir a muerte"

En la previa del juego definitivo entre Deportes Tolima y Atlético Nacional por la final vuelta de la Liga Colombiana, el entrenador del conjunto Pijao, Hernán Torres, habló en rueda de prensa de lo que será el partido en condición de local en el que el equipo deberá remontar el resultado adverso de 3-1 para lograr el título.

Alexander Domínguez, portero del conjunto Vinotinto y Oro y uno de los grandes señalados en la derrota en Medellín por errores puntuales, salió en compañía de su entrenador y se refirió a lo sucedido y lo que hay que hacer para dar vuelta al resultado.

Palabras de Hernán Torres

Competir como consigna principal: "La fe está intacta. Estamos convencidos de lo que somos, de lo que hemos conseguido. Vamos a competir mañana a muerte, vamos a competir por hacer realidad nuestro sueño. Esperamos conseguirlo ante un gran rival".

Situación de Anderson Plata: "Hasta mañana el médico hace la última evaluación, esperamos el dictamen de él. Todos estamos concentrados y mañana se tomará la decisión".

Buscar el resultado pero con orden: "Tengo un grupo maduro, que ha vivido lo que estamos viviendo. Sabemos la necesidad de igualar el resultado, pero hay que hacer un partido con orden, de no dejarnos llevar. Esperamos ver a un grupo maduro que pueda poner en práctica para lograr lo que queremos".

¿Cambio de idea de juego?: "Tolima no va a cambiar su idea ni su forma de trabajar y de jugar. Somos conscientes de la realidad, que vamos perdiendo y que tenemos 90-95 minutos para poder competir, hay que insistir en lo que tenemos".

"El fútbol no es fácil, siempre hay complejidad. No hay otro día sino mañana, y eso lo sabemos todos. Tenemos madurez, ilusión y fe para enfrentar a un equipo como Nacional. Es insólito decir si lo vamos a conseguir, pero vamos a hacer todo para lograrlo".

Palabras de Alexander Domínguez

Un grupo motivado: "Lo hemos charlado, el grupo sabe lo que nos vamos a jugar mañana. Vamos a hacer un partido inteligente, con el grupo que tenemos, la situación la podemos revertir. Tengo fe en Dios que no va a ser la excepción. Estamos optimistas y motivados y con la fe, la vamos a lograr".

Pelota quieta como la vía al gol: "Sabemos que nuestros defensas van bien en el juego aéreo, esperemos que mañana salga todo como queremos. Es un factor fundamental para poder lastimar al rival, con concentración y los pateadores que tenemos".

Mala noche en Medellín: "Con mucha responsabilidad y seriedad, tengo la oportunidad de ser una persona que ante la adversidad se levanta, porque somos humanos, estamos buscando mejorar todas las cosas. Estoy muy tranquilo, muy bien, acá todos nos apoyamos. Un día no estás en una buena noche, mañana capaz sos figura, así es la vida, así es el fútbol, no me voy a bajonear, estoy firme y bien parado".

Gol de Yerson Candelo: "Es algo que pasa una vez en el año. Si mañana vuelven a intentar, no vuelve a salir. Cuando a un arquero le hacen un gol, al otro día no te lo van a hacer. Hay que estar muy concentrados".

Confianza del entrenador en él: "Sé la calidad de persona humana que es el profe, en los momentos difíciles está pendiente del jugador, lo hemos hablado estos días y estoy muy tranquilo. No porque viene a la rueda de prensa con él, soy un agradecido porque confía en mí, yo lo que trato es trabajar, esforzarme para dar alegrías".