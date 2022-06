Kei Linch: resignificando la cultura del ‘ñero’

A su estilo único y tomando la idiosincrasia y léxico del ñero, Kei Linch, habló con Caracol Radio sobre política, música y sociedad.

Desde muy chica se interesó por la música y con apenas 14 años decidió incursionar en el rap. Escena musical que la conoció con el nombre de Anarkía, pero le siguió el paso en su transición hacía ‘kei Linch’.

Pasó por el Factor X, dónde, a pesar de ser la favorita del público, quedó en segundo lugar, representando en la categoría ‘menores’ al equipo de la española Rosana.

Pero fue gracias a otra española que, irónicamente —como dice en uno de sus videos— se hizo viral; cuando hizo un cover de la canción ‘Saoko’ de Rosalía, que los usuarios de TikTok conocen como ‘Re locos, papi, re locos’.

Siendo una parodia la que la ayudó a alcanzar un mayor reconocimiento, Kei encontró “las desigualdades en la forma de ver y entender el arte como sociedad, por eso mismo estoy intentando abrir puertas y crear una brecha para que ese rap, que tanto ha sido estigmatizado y marginado, entre al mainstream y, realmente, se gane el puesto que merece”.

Para ella, hablar de ‘ñeros’ no es una broma ni mucho menos un acto de desprestigio, “es una palabra que, no lo digo yo, lo dice la historia, las clases altas resignificaron, porque viene de la pablara compañero, pero empezaron a usarla despectivamente hacia las clases bajas, y yo opino: ¿Por qué si ellos lo hicieron no podemos hacerlo nosotros ahora que pertenecemos a los barrios populares?”.

Atrás quedaron los días en los que Kei tenía miedo de alzar su voz. El escenario le dio la fuerza necesaria para enfrentarse al público más feroz, como el que pudo ver en campaña.

Por eso no se quebró cuando tuvo que denunciar públicamente al ingeniero Rodolfo Hernández por utilizar el audio de ‘Re locos’ sin permiso, e ignorar su solicitud de eliminarlo o mencionarla en los créditos.

“Re loco, papi, re loco (…) ¿Quién le maneja las redes a ese señor? No lo entendía, me pareció abusivo, porque nunca preste mi voz para campañas políticas y nunca la prestaría para hacerle peso a un candidato como Rodolfo Hernández”.

Con quien sí pudo hablar fue con el presidente electo, Gustavo Petro. Tocaron varios temas, pero aún tiene pendiente el de políticas públicas que ayuden al gremio de los artistas, en el que Kei se sigue proyectando:

“Aún no ha llegado el momento, hablamos de muchas más cosas, pero creo que fui una de las pocas artistas que prestó sus redes para la campaña de Gustavo, entonces estaré muy encima, intentando que nuestros derechos y necesidades sean escuchadas”.