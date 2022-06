Más de 4 millones de vehículos se movilizarán en este puente festivo

Para garantizar la seguridad de los viajeros que se desplazan de una región a otra en este puente festivo del Sagrado Corazón, la Policía de Tránsito y Transporte dispuso de 5.900 uniformados para supervisar los 4'.059.095 vehículos que se movilizarán por las vías del país.

"Durante este puente festivo todo el sector transporte estará a disposición para acompañar a 1'395.482 pasajeros que harán uso de las diferentes terminales de transporte terrestre. También estamos en los aeropuertos para acompañar 499.000 pasajeros que se espera se movilicen por los diferentes aeropuertos", afirmó el viceministro de Transporte Camilo Pabón.

Por su parte, el Superintendente de Transporte, Wilmer Salazar, afirmó que desde este viernes hacen presencia en 25 aeropuertos, 25 terminales de transporte terrestres, 17 cuerpos de agua y 5 sistemas de transporte por cable. Estaremos trabajando con 60 colaboradores que se distinguen con chaqueta azul y sello de la entidad y su respectivo carnet.

A su turno, el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Luis Felipe Lota, dijo que en el festivo del Sagrado Corazón del 2021, 112 personas perdieron la vida en siniestros viales en Colombia.

"Es por esto que como Agencia Nacional pedimos a los conductores planear muy bien su viaje, recuerde que las lluvias no se han ido, respetar los límites de seguridad, las señales de tránsito en particular, el pare, el prohibido adelantar y el semáforo y conducir bajo los efectos del alcohol", dijo Lota.

Finalmente, durante este este puente festivo habrá restricción para los vehículos de carga, el viernes 24 de 4 pm a 11 pm el sábado 25 de 6 a.m. a 12 del mediodía y el domingo 26, NO APLICA NO APLICA, y el lunes festivo 27-06 de 10 a.m. 11 p.m., para permitir el retorno de los viajeros.