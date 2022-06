Rodrigo Lara renuncia al Nuevo Liberalismo

El actual senador de la República, Rodrigo Lara, a través de una carta enviada a las directivas del Nuevo Liberalismo, anunció su decisión de renunciar a esa colectividad.



“Escribo esta carta de renuncia al Nuevo Liberalismo con pesar. No me imaginé nunca que, luego de la esperanza que sentimos tantos tras la restauración de la personería jurídica del partido, apenas pasados unos meses me vería en la obligación de presentar mi renuncia a esta colectividad que tanto representa para mí”, indicó en una carta Lara.



Y agregó: “No pienso volver a los hechos del pasado reciente ni tampoco enfrascarme en los desaciertos, las arbitrariedades y todo lo que lamentablemente ha ocurrido en estos escasos meses de resurrección de esta personería jurídica”.

Rodrigo Lara se suma a la renuncia que presentó en las últimas horas Mabel Lara y Yolanda Perea a esa colectividad.