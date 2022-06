¿Cómo murió Dora la exploradora? el nuevo trend de TikTok

En arenas movedizas, envenenada, ahogada, deshidratada o devorada por cocodrilos, son algunas de las versiones que aparecen en Internet sobre la causa de muerte de ‘Dora la exploradora’, el personaje animado de Nickelodeon que salió al aire por primera vez en el año 2000.

El 28 de mayo, @tailalopes publicó en su cuenta de TikTok un video en el que invitaba a sus seguidores a grabar su reacción antes y después de googlear cómo había muerto Dora:

“Record yourself before and after searching “how did Dora die” decía el trend, que se hizo viral cuando los usuarios empezaron a encontrar las distintas versiones, cada una más trágica que la anterior, de cómo habría muerto el tierno personaje.

Sin embargo, ninguna de ellas es oficial. La mayoría son relatos y animaciones de aficionados, que permiten apreciar su nivel de creatividad.

Como “TheStringiniBros” que, en un video de cuatro minutos, plantearon la mayor cantidad de escenarios trágicos en los que muere Dora.