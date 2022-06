J Balvin responde a 'tiradera' de Nodal y él pidió perdón por la canción

Desde hace algunos días, J Balvin y Christian Nodal están en el ojo del huracán y en tema de redes sociales por una pelea en la que se vieron envueltos por lo que empezó siendo una broma.

Lea más:

En redes sociales se criticó y bromeó con el nuevo look de Nodal, quien se pintó el cabello de amarillo e incrementó sus tatuajes en la cara. Balvin, por su parte, publicó un post en el que subió una foto suya y una de Nodal, en la que comparten el mismo look.

Esto no gustó en Nodal, quien subió luego una crítica al colombiano y mencionó que las de "él la sube la prensa". Tras esto, publicó una canción en la que insultó y le 'tiró' a J Balvin.

Luego de estos diferentes problemas, los dos artistas habrían dialogado y llegado a un acuerdo, en el que además Nodal le pidió perdón.

"Me arrepentí y me arrepiento, no hay que ser mier... en la vida, porque estas cosas son las que pasan. Respeten a los demás, somos una misma raza. (...) "Pa' los que no saben escuchar, pedí perdón porque terminó saliendo la tiradera después de hablar y llegar a un acuerdo", dijo Nodal.

Luego, el colombiano también fue reflexivo y mencionó que no hubo mala intención en ese post, pero que tampoco juzga a Nodal por el momento que está viviendo, teniendo en cuenta su problema con Belinda.

"No soy nadie pa' juzgarlo, estaba pasando por un mal momento, yo hice mi chiste sin mala intención", explicó Balvin. Además, resaltó que al tener tantos fanáticos, tienen la responsabilidad de dar un buen ejemplo con su comportamiento en redes.

"Obviamente estamos en buena vibra, paz... Entonces hágale, parcero, que todo bien", concluyó el mensaje.

Vea acá lo que dijeron