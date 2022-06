Polémica entre Christian Nodal y J Balvin por el nuevo ‘look’ del mexicano

Los cantantes Christian Nodal y J Balvin protagonizan una nueva polémica en redes sociales. El colombiano subió a su cuenta de Instagram una publicación donde compara su apariencia con la de Nodal, tras su más reciente cambio de 'look', donde escribió "Encuentra las diferencias".

En las imágenes se ve a los cantantes con el cabello teñido de rubio y usando lentes. Nodal reaccionó frente a la 'broma' en sus historias de Instagram, donde dijo: "Yo sí tengo talento, carnal, y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea, cuando sea con orgullo. Que tu foto la elegiste y la mía la subió la prensa".

El colombiano decidió contestarle con otra publicación, donde escribió "esto sólo fue pa' divertirme. Lo siento, yo también amanecí bromista", refiriéndose a su reciente discusión con Residente.

Además, el colombiano habló en el video sobre el incidente de Christian Nodal en Medellín, cuando no se presentó al concierto programado en el Atanasio Girardot, el cual fue cancelado con el público presente.

"Porque yo siempre llego, llego a los conciertos en Medellín, yo llego puntual a todos los conciertos", dijo el colombiano, mientras usaba un 'filtro' de Belinda, expareja de Nodal.

Christian Nodal aseguró en sus historias de Instagram que "no hay derecho de hacer esas cosas, hay que usar las redes bien. Como todos saben yo no soy nada bueno para hablar, por eso mismo ya voy a la cabina para grabar algo bien chingon que pienso sacar esta noche o mañana para este compa que no ha aprendido".