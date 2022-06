Nuevo Liberalismo apoyará a Rodolfo Hernández en segunda vuelta presidencial

A poco menos de dos semanas para la segunda vuelta electoral, el Nuevo Liberalismo anunció que apoyarán la candidatura de Rodolfo Hernández, por considerar que es la alternativa que más representa al centro político.

“El Nuevo Liberalismo ha tomado la decisión de votar en segunda vuelta por el ingeniero Rodolfo Hernández. Nuestro apoyo no es un cheque en blanco. Jamás abandonaremos su espíritu crítico y su derecho a oponerse a aquello que no compartimos, y que no le conviene al país”, declaró el director del Partido, Juan Manuel Galán.

Esta decisión, que tomaron luego de reunirse con ambos candidatos, fue destacada por Rodolfo Hernández: “Colombia quiere un cambio seguro, y por eso cada vez son más los votos que se suman a este impulso imparable. Muchísimas gracias al Nuevo Liberalismo”, declaró.

Leer más:

Ahora bien, Juan Manuel Galán explicó que si “en cualquier momento no vemos que un eventual gobierno de Rodolfo Hernández no tiene esa línea, que para nosotros es fundamental, de respeto por los principios y valores democráticos, adoptaremos una posición crítica y coherente”.

Este apoyo del Nuevo Liberalismo es el primero que oficialmente, tras la llegada de Ingrid Betancourt y su Partido Verde Oxígeno, suma el ingeniero de una colectividad como tal. Tiene apoyos también de un sector de la Alianza Verde y otros partidos como el Centro Democrático y el Conservador, aunque estos últimos no han tomado postura oficial.