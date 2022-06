Luis Carlos Chía explicó cómo se produjo el accidente con su esposa

Luis Carlos Chía, ganador de la tercera etapa de la Vuelta a Colombia y líder de la carrera, se refirió al fuerte accidente que sufrió este domingo al conseguir la victoria, donde terminó arrollando a su propia esposa. El ciclista cundinamarqués explicó lo sucedido,

"Ese es el espacio para la fotografía, como pudo ser ella pudo ser cualquier otra persona, venía a alta velocidad, el otro día fue igual, sino que ese día no había llovido, los frenos me cogieron perfectamente, hoy quise frenar y los frenos se han bloqueado, me he ido de frente contra ella", comentó el corredor sobre el accidente.

🗣🚵‍♂️ Luis Carlos Chía explicó a @PiolinCalle cómo se produjo el accidente con su esposahttps://t.co/QCihALltQC pic.twitter.com/wsLwZpBiuU — Caracol Deportes (@CaracolDeportes) June 5, 2022

Chía añadió que afortunadamente su esposa Claudia se encuentra fuera de peligro, pese a haber recibido cuatro puntos tras una de las heridas ocasionadas por el choque.

Entretanto, sobre su labor en el embalaje, comentó en medio de la satisfacción: "tres días planos, tres días de líder, dos etapa, una tercero, creo que es un sueño hecho realidad".

La montaña llegará a la carrera en la cuarta etapa a disputarse este lunes.