Una activista ambiental interrumpió el juego de semifinal de Roland Garros

Este viernes se interrumpió, por cerca de 15 minutos, el partido de semifinal de Roland Garros disputado entre Casper Ruud y Marin Cilic. Una joven activista de 22 años ingresó a la cancha del complejo Philip Chartier en Paris y se encadenó a la red justo cuando los deportistas disputaban el sexto juego del partido.

En la camiseta de la mujer se pudo observar la frase “nos quedan 1028 días” y agencias internacionales determinaron que este mensaje hizo referencia a una crítica dirigida a las políticas ambientales del mundo. También se estableció que la manifestante pertenece a una organización francesa que ha liderado la lucha contra el cambio climático.

“Estamos en 2022 y es hora de afrontar la realidad, el mundo al que nos envían los políticos es un mundo en el que Roland Garros ya no podrá existir. Hoy entré a la cancha porque ya no puedo correr el riesgo de no hacer nada ante la emergencia climática”, dijo la manifestante en un sitio web que también llevaba escrito en su camiseta.

El partido se reanudó luego de que el personal de seguridad del torneo desencadenó a la mujer y la sacó de la cancha. Los jugadores permanecieron en los vestuarios mientras el acto de protesta se desarrolló en el terreno de juego.