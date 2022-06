América de Cali podría perder a Joel Graterol

América de Cali podría perder a su portero de cara a la próxima temporada del fútbol colombiano, el venezolano Joel Graterol que supo ser campeón con la institución y ha mantenido un nivel alto desde hace dos años.

Según prensa venezolana, el Lorient de Francia de la Primera División, estaría detrás de la contratación del arquero de 25 años desde hace algunas semanas, y una de las principales circunstancias para que se produzca su salida es que el contrato se le vence en diciembre del presente año.

No obstante, desde la interna de la institución han asegurado que no ha llegado una oferta formal e incluso el máximo accionista, Tulio Gómez, comentó que ante la escasa nómina que tienen, no sería buena idea vender al jugador.

El portero venezolano ha disputado 72 partidos con el equipo Escarlata, en el que seguirá de momento salvo que llegue la oferta formal y se produzca una eventual transferencia a otro club.

El Lorient francés por su parte, finalizó en la decimosexta posición de la Ligue One con 36 puntos, salvando la categoría por cuatro puntos. Durante el campeonato, recibieron 28 goles en contra.