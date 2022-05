Mary Blanco saca la cara por el arbitraje colombiano en el mundo

A falta de participación de los árbitros colombianos en el Mundial de Qatar 2022, la árbitra asistente boyacense Mary Cristina Blanco Bolívar tendrá bastante trabajo en torneos internacionales en CONMEBOL, UEFA y FIFA en los meses de julio, agosto y octubre. Competiciones en las cuales muchos árbitros nacionales por su bajo nivel, ni en sueños podrían estar.

Y es que el palmarés de la jueza colombiana es notable en cuanto a la participación en competiciones internacionales femeninas desde su inicio como asistente.

Les comento: en 2016 estuvo en Venezuela en el Sudamericano Femenino Sub-17; en el 2017 participó en la Copa Algarve que se jugó en Portugal, y ese mismo año en la Copa Libertadores en Paraguay; en 2018 estuvo en la Copa América de Chile y en el Mundial Sub-17 de Uruguay, en 2019 el Mundial Femenino de Mayores en Francia y en los Juegos Olímpicos de Tokio en el 2021.

Sumado a esto, en la Liga colombiana masculina actúa desde el año pasado con mediana regularidad y ya ha estado en cinco partidos, el último juego fue el 18 de marzo de 2022, Millonarios vs Once Caldas, donde tuvo un notorio desempeño.

A pesar de esto, el número de partidos en la Categoría profesional es bajo, ya que debería tener más oportunidades por sus buenas actuaciones, esto solo demuestra que la Comisión de árbitros todavía no cree mucho en ella.

En el mes de julio, Mary Cristina estará en la Eurocopa Femenina, certamen que se jugará del 8 al 30 de julio y donde participará junto a 54 árbitras de toda Europa y dos sudamericanas Emikar Calderas y Migdalia Rodríguez ambas venezolanas.

Luego de la participación en la Euro de Inglaterra, iniciará su viaje a Costa Rica para actuar en el Mundial Femenino Sub-20, competición que se desarrollará de 10 al 28 de agosto, donde estará con 43 árbitras de todas las Asociaciones Nacionales del Mundo, de ellas 14 por Sudamérica.

Para cerrar su participación Internacional en el 2022, es más que seguro su designación en la Copa Libertadores Femenina, campeonato a disputarse en Ecuador del 15 al 28 de octubre.

Blanco en su corta carrera arbitral internacional ha dejado en alto el arbitraje femenino colombiano, pues ha mantenido su alto nivel y, tanto las Comisiones de Árbitros de Conmebol y FIFA, siguen apoyando su trabajo.

¿Se imaginan ustedes si en Colombia las árbitras recibieran verdadera ayuda de la Fedefútbol y su Comisión de árbitros? llegarían más lejos, incluso, estarían actuando en otros torneos masculinos como la Copa Libertadores, Sudamericana e incluso en Eliminatorias Mundialistas; sin embargo, "una sola golondrina no hace verano” dice el refrán y a Mary le ha tocado sola abrirse su espacio.

Si bien es extraño no ver más arbitras en la Liga masculina, pues talento hay, en el país, hacen falta verdaderas políticas de formación, promoción y participación para las mujeres, algo que la actual Comisión de Árbitros “machista” en Colombia no tiene y no ha querido incluir.