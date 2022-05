Datasys dice que hubo “presiones” para que no se contratara auditoría

Luego de la decisión del Consejo Nacional Electoral de no contratar una auditoría internacional al software de las elecciones presidenciales, la empresa Datasys, que se había postulado, lamentó la decisión y aseguró que hubo dilaciones y, según la firma, “presiones externas” para no contratar dicha veeduría.



“Es lamentable para el pueblo colombiano, y para nosotros como empresarios serios y responsables, que por los retrasos administrativos del CNE y la dilatación en la firma del contrato por presiones externas, los tiempos que restan para realizar una auditoría forense correcta no sean idóneos. Hoy son un riesgo”, dice el comunicado.

Según la empresa de Costa Rica, siempre estuvieron dispuestos, con su equipo técnico, a trabajar en la auditoría a las elecciones presidenciales de Colombia.



“Lamentamos este desenlace porque desde el primer momento hemos puesto a trabajar a nuestro mejor equipo de expertos y científicos de datos en este proyecto. Ratificamos que contamos con la experiencia que acreditamos ante el CNE por medio de 7 cartas de Honduras, Costa Rica, España, China y Holanda. Siempre tuvimos el buen ánimo y la buena fe para ofrecer nuestros servicios de tecnología y consultoría. Es una pérdida para el proceso electoral que vive Colombia”.



La empresa además negó que haya sido sancionada en Honduras, tal como lo había manifestado la senadora María Fernanda Cabal.



“Dejamos muy claro que Datasys Group nunca ha sido sancionada en Honduras ni en otro país donde opera”, señaló Datasys, empresa que anexó un certificado de la Procuraduría de Honduras.