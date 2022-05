Más de 500.000 niños cumplen 100 días sin recibir alimentación escolar

La Contraloría General de la República identificó que en 5 Entidades Territoriales (ETC), luego de 100 días de haber iniciado los calendarios académicos en el país, aún no reportan el inicio de la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

La Contraloría en su informe explicó, que tomando como referencia los beneficiarios del Sistema de Matrícula Estudiantil de Educación Básica y Media SIMAT 2021, se afecta a más de 500.000 niños, niñas, jóvenes y adolescentes que estarían recibiendo clases sin alimentación escolar, en Buenaventura, Neiva, Magdalena, Sucre y Sincelejo.

En el seguimiento que realiza la Contraloría, a través de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, de la mano del Ministerio de Educación Nacional y su Unidad "Alimentos Para Aprender" UAPA, a la ejecución del PAE, se identificó con corte al 18 de mayo de 2022, que por ejemplo en Buenaventura se lleva un retraso en el inicio de la operación de 120 días, Neiva 114, Magdalena 114, Sucre 114 y Sincelejo 107

"La Contraloría en este seguimiento que venimos realizando informamos que en las visitas adelantadas cerca del 16% de las instituciones educativas no cuentan con cocina, un 19% aún no han tenido un lugar adecuado para comedores, el 15% no cuenta con lugares de almacenamiento, un 20% no tiene adecuados manejos de refrigeración y cerca del 75 no cuentan con comités de veedurías de padres", manifestó el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda.

También, anunció que el ente de control continuará realizando este seguimiento sobre los recursos invertidos para la vigencia 2022 en cerca de 1.2 billones de pesos y alertó a la ciudadanía, para que denuncien cualquier manejo irregular que se esté prestando con la alimentación escolar, tanto en manejos de cobertura, como en calidad del servicio.