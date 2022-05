“Espero que Federico Gutiérrez gane las elecciones”: Egan Bernal

A 11 días de las elecciones a Presidencia de la República, el ciclista colombiano, Egan Bernal, expresó su apoyo al candidato del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez.



“Mi voto de confianza es para @FicoGutierrez , teniendo en cuenta la situación actual creo que es lo más sensato. Estoy con el pueblo, vengo de abajo y he escalado muchas montañas para llegar hasta donde estoy. Y les digo una cosa, no puede haber más odio... “, indicó Bernal el redes sociales.



Agregó que “no se puede sembrar más odio entre clases sociales, entre empresa-trabajador, por tener diferente forma de pensar, @FicoGutierrez tiene la virtud de unir. Muchas veces públicamente he rechazado la forma con la que el gobierno ha manejado y ha tratado al país”.

Bernal, quien en días pasados encendió una polémica en redes sociales por una opinión política, manifestó que no es de Izquierda o derecha.



“Rechacé una cruz de Boyacá e hice la entrega de la camiseta del tour a Colombia sin el presidente. Así que esto no es de fanatismo. No soy de extrema derecha, ni de extrema izquierda. Soy una persona más que cree que nos merecemos un cambio, si...”



Añadió: “...Espero que @FicoGutierrez gane las elecciones y con ayuda de la izquierda pueda haber el avance que todos queremos”.