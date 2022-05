Petristas a Marbelle le dicen que "se puede ir de una vez"

Le La cantante de música popular Marbelle desde hace varios años ha dejado claro que su idolología política es de extrema derecha y que no comulga con partidos o políticos que tengan opiniones contrarias a esta corriente.

Sobre todo, durante estas elecciones presidenciales, Marbelle se ha ido en lanza en ristre en contra de el candidato de izquierda Petro y su formula vicepresidencial, Francia Márquez, a tal punto que afirmó que si Gustavo ganaba las presidenciales, se iba del país.

Por ello, desde hace varias semanas, simpatizantes al candidato y quienes no son muy fan de la artista colombiana le han pedido que se vaya del país, según ellos ante una segura "victoria" del candidato de izquierda.

Los mensajes a través Twitter, cada vez exigiendo más a la artista que se vaya del país, esto ha hecho que ella explote a través de un tuit.

Sra no me gusta su música, usted es ordinaria, irrespetuosa, grosera, y no cuestionó su derecho a pensar como le dé la gana, pero usted irrespeta a millones de personas que tenemos la opción diferente para el país, cuento los días para tener la felicidad de saber que se ha ido.