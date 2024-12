“Estudiante estaría detrás de amenazas a colegio de Barranquilla”: coronel Edwin Urrego

Luego de conocerse las intimidaciones a la Institución Educativa Villas de San Carlos de Barranquilla, la Policía Metropolitana tomó cartas en el asunto y luego de verificar el documento intimidante, confirmó que un estudiante sería el responsable de las amenazas recibidas por

Así lo informó el coronel Edwin Urrego, comandante de la Policía, quien descartó la participación de una estructura criminal en los hechos.

El oficial explicó que las intimidaciones habrían sido emitidas por un estudiante de noveno grado, quien no aprobó el año escolar y, como resultado, perdió su ciclo académico. Al parecer, el joven habría exigido la aprobación de su periodo académico para ser promovido al grado once, amenazando con generar disturbios dentro del centro educativo si no se cumplía su solicitud.

“Tomamos contacto con las directivas del colegio, allí logramos establecer que las amenazas, al parecer, provienen de un estudiante de quince años que cursa noveno grado y que perdió su año escolar, haciendo exigencias que debía ser pasado sino iba a generar una afectación al interior del colegio”, dijo el coronel Urrego.

¿Qué medidas se van a tomar?

Ante la gravedad de la situación, el oficial anunció que sostendría una reunión con los padres del estudiante para abordar el incidente y tomar las medidas necesarias.

Cabe mencionar que las directivas de la Institución Villas de San Carlos suspendieron las actividades académicas de este miércoles y cancelaron una ceremonia de grados de estudiantes de quinto por este incidente.