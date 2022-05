Riquelme sobre Villa: "Lo que pase fuera de la cancha es otro tema"

En medio de la polémica que vuelve a sacudir al futbolista colombiano Sebastián Villa, y a su vez al entorno de Boca Juniors, tras una nueva denuncia por parte de una excompañera sentimental del jugador por presunto abuso sexual, al antioqueño le llegó un elogio por parte de Juan Román Riquelme, vicepresidente de la institución.

El club ha sido criticado fuertemente, ya que a pesar de la denuncia interpuesta contra el colombiano, fue titular en el duelo clave ante Racing por la semifinal de la Copa de la Liga Argentina, aunque sí se anunció que el caso está bajo el estudio del Protocolo para actuación ante casos de Violencia en Razón de Género, Identidad de Género y/u Orientación Sexual.

Juan Román Riquelme, en diálogo con ESPN, no hizo mención propiamente al nuevo caso por el que se investiga al futbolista. No obstante, no perdió la oportunidad para elogiarlo a nivel futbolístico.

"Villa sigue demostrando que es, sin duda, el mejor jugador del fútbol argentino. El más desequilibrante, el más importante, si no hace el gol, hace hacer el gol. Hace parte de los 10-12 jugadores que salen tarde de entranamientos. Villa sigue manteniendo el nivel, no tenemos más que palabras de agradecimiento, nunca se tiró en la camilla, no le duela nada. Con ese chico nos sacamos el sombrero. Después, lo que pasa fuera de la cancha es otro tema. Estamos agradecidos, se le ve tranquilo, se le ve disfrutar. Su crecimiento depende de él", resaltó el ahora directivo de la institución.

En medio de la larga conversación, en la que analizó al equipo de cara a una nueva final, esta vez ante Tigre, hizo mención a Frank Fabra.

"Fabra es parte de la casa, va a quedar en la historia del club, sin duda estará en los mejores laterales izquierdos del club. Estamos infinitamente felices de tenerlo en el club. Cuando no lo tengamos más, vamos a reconocerle lo grande que es jugando al fútbol", dijo.

Finalmente, hizo referencia a Edwin Cardona, exjugador del club Xeneize que ahora milita en Racing de Avellaneda y que ingresó para cobrar en la tanda de penales por las semifinales.

"Sentí rareza porque me hubiese gustado verlo jugar mucho más con nosotros. Siento debilidad por él, lo quiero mucho, lo quiero ver siempre en la cancha, hay que disfrutar donde juegue. Siempre le voy a desear lo mejor", comentó al respecto del volante antioqueño.

Boca Juniors jugará la final de la Copa de la Liga Argentina ante Tigre el próximo 22 de mayo.