Corea del Norte desplegó al Ejército para contener brote de COVID-19

Sigue siendo muy preocupante la situación en Corea del Norte en donde no hablan directamente de COVID-19 sino que dicen que algunos habitantes están sufriendo de "fiebre". Ya admiten que más de 1.200.000 personas han estado enfermas y que al menos 50 han muerto en la última semana.

La agencia estatal KCNA señaló que el dirigente o líder Kim Jong-un regañó a los integrantes del sistema de salud y criticó a sus funcionarios porque considera que han dado una respuesta deficiente a la prevención de las epidemias.

Kim manifestó que sus órdenes no se han aplicado correctamente y los medicamentos no han sido suministrados a las farmacias. Dice además que estas no acataron la orden de estar abiertas las 24 horas.

Le puede interesar:

Por esos motivos, el dirigente ordenó el despliegue del Ejército principalmente en la capital Pyongyang para estabilizar el suministro de medicamentos.

En Corea del Norte no han tenido acceso a las vacunas y no ha capacidad de pruebas masivas. Los expertos dicen que ese pronunciamiento público muestra que la situación está muy grave y que es probable que el país necesite ayuda internacional.