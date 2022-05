Senadores Benedetti y Mejía protagonizaron rifirrafe en el Congreso

La sesión plenaria del Senado, de este miércoles, estuvo pasada por momentos de tensión. Uno de los temas que generó diversas opiniones de los congresistas fue la decisión de la Procuraduría de suspender al alcalde de Medellín, Daniel Quintero.



En medio de la sesión, el senador del Centro Democrático, Carlos Felipe Mejía, no sólo cuestionó a Gustavo Petro sino también la intervención del senador Roy Barreras, y mencionó al también congresista, Armando Benedetti.



“A usted no lo tocan, usted tiene esa inmunidad que tienen Petro, Santos y algunos de este país entre los que está usted y Benedetti, que no los tocan, ustedes son intocables de la justicia colombiana, yo no sé qué es lo que tienen y qué es lo que hacen, pero no venga aquí a engañar a este Congreso , que puede que usted engañe al pueblo como engaña a Petro, pero aquí en el Congreso no lo conocemos a usted al pie de la letra, no de discursos de transparencia que no le quedan”, le dijo Mejía a Barreras.



El senador Mejia también arremetió contra algunas propuesta de Gustavo Petro: “Es usted señor Gustavo Petro el que tiene una alianza con la mafia, con el narcotráfico y con la criminalidad de este país y venir usted aquí a echarse un discurso de defensa de la institucionalidad por la suspensión del alcalde Quintero de Medellín, diciendo que esto es una dictadura, pues eso sí es una vergüenza viniendo de usted, usted que defiende la dictadura cubana (…) usted qué defiende a Ortega”.

Ante la declaración de Mejía, el senador Benedetti, cercano a Gustavo Petro, lanzó una dura crítica al senador del Centro Democrático, a quien calificó de ser “el tipo mas bruto de este Congreso de la República”.



“Yo quiero decirle algo, que hay un consenso entre los 108 senadores, hasta de su partido, de que usted es el tipo más bruto de este Congreso de la República. No se ha leído un libro, habla todo el día güevonadas, cosas tontas, que el castrochavismo, o sea se murieron Chávez y Castro y usted sigue hablando de esa güevonada”, indicó el senador Benedetti.