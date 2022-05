Gustavo Petro le propuso un pacto al Centro Democrático: ¿de qué se trata?

La plenaria del Senado fue el escenario en el que congresistas de diferentes partidos políticos expresaron su opinión sobre la decisión de la Procuraduría de suspender al alcalde de Medellín, Daniel Quintero. El senador y candidato presidencial Gustavo Petro reiteró sus críticas a la determinación del ministerio público, por considerar que va en contra de una sentencia de la CIDH.

En ese contexto, el aspirante presidencial Gustavo Petro propuso un pacto al Centro Democrático, de cara a la próxima contienda electoral.

“El Gobierno Nacional está desesperado porque su candidato no sube en las encuestas, pero la víctima es la constitución, es la ley. Yo invito al Centro Democrático a que no la rompa, a que hagamos de este final de campaña electoral un pacto histórico, que es respetar la constitución y el Estado de Derecho. Si ganan ustedes, los aplaudimos, si ganamos nosotros, ustedes deben obedecer la constitución y la ley, jamás los perseguiremos como ustedes nos están persiguiendo a nosotros. Se trata de acabar la violencia y de abrir la democracia, permitan la diferencia, cuando destituyen al alcalde lo que están demostrando es que no saben gobernar con la diferencia y quieren eliminarla", dijo Gustavo Petro.

La respuesta de Macías

Frente a la propuesta del senador y candidato Gustavo Petro, se pronunció el congresista del Centro Democrático, Ernesto Macías. Dijo que quien debe respetar la constitución es el candidato del Pacto Histórico.

“Y entonces nos invita el senador Petro a que hagamos un pacto para respetar la constitución y lo que viene haciendo es precisamente irrespetar la constitución, no cumplir con la Constitución e incentivar la desobediencia frente a las instituciones que están operando”, indicó Macías.

El senador Macias y otros de integrantes del Centro Democrático defendieron la decisión de la Procuraduría en el caso del alcalde de Medellín, Daniel Quintero.