Santa Fe está cerca de firmar a su nuevo técnico

De cara a definir los clasificados a cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana, Independiente Santa Fe, que está en la pelea por entrar a los ocho, ya tiene todo listo para firmar a su nuevo director técnico.

Según conoció Diego Rueda, director de El VBar de Caracol Radio, el actual entrenador de Alianza Petrolera, Hubert Bodhert, sería el nuevo estratega de Santa Fe, tras la salida de Martín Cardetti.

El técnico argentino terminó su paso por Independiente Santa Fe tras completar cuatro derrotas en línea entre Liga y Copa Colombia, pero más importante aún, haber perdido el clásico capitalino ante Millonarios.

Santa Fe actualmente está en la pelea por entrar a los cuadrangulares semifinales, aunque no depende de sí mismo. El equipo cardenal es noveno en la tabla con 26 puntos, para clasificar está no solamente obligado a ganarle a Once Caldas en la última fecha, también esperar que Alianza Petrolera pierda en su visita a Millonarios en El Campín.

Como informó Diego Rueda, Bodhert, con pasado en Jaguares, Once Caldas, Águilas y actualmente en Alianza Petrolera, es el candidato que más se acerca a Santa Fe y estaría a poco de concretar su firma de contrato con los Leones.