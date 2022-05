Comesaña: "Llevan 4 torneos que no entran, ¿Por qué no aplauden al equipo?"

Medellín empató 0-0 con Nacional y terminó de ratificar su tiquete a los cuadrangulares finales del fútbol colombiano, en un clásico antioqueño que estuvo marcado por se jugarse en el estadio Polideportivo Sur y por el hecho de que el cuadro Verdolaga lo terminó jugando con nueve hombres.

Algunos aficionados del Poderoso expresaron su molestia al termino del partido, dado que su equipo no pudo aprovechar los dos hombres de más en el campo de juego.

Al respecto, Julio Comesaña, técnico del equipo, comentó: "no me voy ni aburrido ni frustrado, lo que pasa es que nosotros, y digo nosotros porque llevo muchos años acá, estamos acostumbrados a las tragedias, hacemos una tragedia de cualquier cosa".

"Yo tengo que ubicar en la posición de entrenador, no puedo ubicar en las posiciones de la gente, la gente con todo el desespero empuja y, obviamente, quiere que hagamos un gol", añadió.

Sobre los hinchas que reclamaron al equipo, comentó: "no me gusta que lleguemos a un camerino y la hinchada nuestra nos despida ahí, no la hinchada, una parte de la hinchada, desesperados allí, cuando llevan cuatro torneos que no entran, ¿Por qué no aplauden al equipo?, en 14 partidos, perdimos uno, se olvidan de eso también".

"A la gente después se les va esto y entiende, en este momento el hincha quiere empujar y de pronto intentar meterla en el arco de ellos, porque es con Nacional, si fuera con otro equipo de pronto no dicen nada, hoy estaban molestos porque querían por ahí burlarse de Nacional, la prioridad sigue siendo la Liga", concluyó al respecto.

Finalmente, el estratega colombo-uruguayo se refirió al duelo de Copa Sudamericana que tendrán en el transcurso de esta semana, donde Medellín visitará al 9 de Octubre de Ecuador, un duelo que, según el estratega, marcará el camino en el torneo.