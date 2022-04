Medellín vs. Nacional EN VIVO fecha 18 de la Liga Colombiana

Nuevo clásico paisa en la Liga Colombiana. Independiente Medellín recibe a Atlético Nacional en la fecha 18 en un estadio atípico para ambos, el Polideportivo Sur de Envigado, pues el Atanasio Girardot estará prestado para el concierto de Maluma este mismo sábado.

Ambos equipos tienen sellados sus cupos en los cuadrangulares semifinales. Atlético Nacional es tercero en la tabla con 34 puntos, mientras que Medellín es cuarto con 30 unidades.

Nacional y Medellín llegan goleados al clásico. Los verdolagas suman dos partidos sin ganar en la Liga, mientras que el Poderoso viene de perder en la fecha 3 de la Copa Sudamericana frente al Internacional.

Independiente Medellín no ha perdido ningún partido como local en la Liga Colombiana este semestre, aunque esta vez no podrá defender su buena racha en casa, pues aunque oficiará como local, no lo hará en su estadio.

Se trata del clásico paisa número 325. El equipo del Arriero Herrra es el más goleador del campeonato con 25 tantos, mientras que Medellín es el tercero con 23 anotaciones. Se miden dos equipos que protagonizan la tabla de más remates a portería, el cuadro Verdolaga con 79 y Medellín con 69, aunque el Poderoso tiene con el goleador del torneo, Luciano Pons con 9 tantos.

El juego en el estadio Polideportivo Sur de Envigado dará inicio este sábado a las 4:05 de la tarde y usted lo podrá vivir por El Fenómeno del Fútbol en el Facebook de Caracol Deportes y el streaming de Caracol Radio.