Parte de los afiliados al régimen subsidiado tendrá que pagar atención en salud

A través de un nuevo decreto el Gobierno Nacional incorporó la “contribución solidaria”, como un nuevo mecanismo de afiliación al sistema de salud dirigido a la población clasificada en el Sisbén como “no pobre, no vulnerable”, es decir, quienes no tienen la capacidad económica para migrar al régimen contributivo, pero que, el gobierno considera sí podrán cumplir con una tarifa que establecerá el Ministerio de Salud.

Este decreto expedido por los Ministerios de Hacienda; Salud y el Departamento Nacional de Planeación, tendrá que implementar su operación tecnológica a más tardar el 25 de mayo. También establece que la afiliación se podría suspender, si el beneficiario dura sin pagar dos periodos, es decir dos meses consecutivos, aunque en el caso de mujeres en gestación; menores de edad y pacientes en tratamiento no se les podrá cancelar.

El cobro se hará de acuerdo a la cantidad de miembros de una familia y el pago quedará a cargo de quien figure como cabeza de hogar. Las madres cabeza de familia podrán acceder a una compensación.

Frente a esto, la organización Defensa del Paciente reveló a Caracol Radio que demandará este decreto por considerarlo inconstitucional, “desde ya anunciamos que vamos a ejercer las acciones legales pertinentes. Este decreto no favorece en nada a los pacientes, por el contrario , causa un mayor gasto para el bolsillo de millones de colombianos que, si bien es cierto no están en la pobreza extrema, tampoco cuentan con los recursos suficientes para hacer aporte al sistema de salud ”, enfatizó, Francisco Castellanos.