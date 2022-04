Expresidente Gaviria fue facultado por bancada para elegir candidato

Las bancadas del Partido Liberal, en Senado y Cámara de Representantes, se reunieron con el expresidente César Gaviria este martes para tomar una decisión para las presidenciales. Culminado el encuentro, que se extendió por más de cuatro horas, se confirmó que al exmandatario le fueron otorgadas facultades para que decida a qué aspirante apoyar.



Sin embargo, trascendió que no todos los integrantes de ese partido estuvieron de acuerdo con la decisión. El representante Liberal, Juan Carlos Losada, aseguró que se trata de una “pantomima”, porque a su juicio la decisión de apoyar a Gutiérrez ya está tomada, algo con lo que, dice, no está de acuerdo.



“Las facultades que le dio la bancada al presidente Gaviria para que dialogue con Federico Gutiérrez sobre la posibilidad de asumir el programa de Gobierno liberal, como condición para el apoyo del Partido Liberal a su candidatura, no es otra cosa que una simple pantomima para tratar de justificar si se quiere ideológicamente lo que ya políticamente está cocinado desde hace días y es justamente el apoyo del Partido Liberal a esa candidatura. Esto no fue de manera unánime, los liberales que no creemos en él continuismo de las políticas del uribismo, que no creemos en el continuismo de las políticas de la derecha, nos opusimos a esta decisión, que por supuesto va en total contravía de los preceptos del Partido Liberal, de su ideología y por supuesto del mandato popular de aquellos liberales que todavía creen en el partido de Gaitán, de Galán y de Uribe Uribe”, indicó el representante Juan Carlos Losada.

Otros congresistas como Alejandro Carlos Chacón también cuestionaron lo anunciado. “No estaré de acuerdo con una decisión delegada a la dirección, además no será obligatoria Para ninguno de nosotros (…) y menos una decisión que ya está tomada a un candidato”.