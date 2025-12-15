Presentan el primer camión botellero 100% eléctrico en Colombia

Cada vez son más las marcas de vehículos que le apuestan a una movilidad sostenible. Esta vez presentaron en Bogotá el primer camión únicamente para transportar botellas 100% con tecnología eléctrica.

BYD, referente global en soluciones de transporte eléctrico, dio a conocer este vehículo con capacidad para 10 estibas, diseñado en versión de cama baja y desarrollado desde fábrica como un vehículo totalmente eléctrico.

Aunque la marca ya había introducido camiones eléctricos en Colombia , este lanzamiento representa un hito.

El nuevo modelo se diferencia de otros camiones eléctricos ya presentes en el país por ser específicamente para la operación botellera en las ciudades.

“No se trata solo de un nuevo vehículo, sino de una apuesta concreta por transformar la logística urbana, reduciendo emisiones y mejorando la eficiencia operativa en nuestras ciudades”, afirmó Juan Luis Mesa, gerente general de BYD Colombia.

Este vehículo alcanza una velocidad de hasta 150 km por carga, con una capacidad de transportar hasta 11.2 toneladas libres, lo que lo convierte en un transporte ideal para compañías de bebidas, alimentos y consumo masivo.

En comparación con un camión diésel equivalente, los beneficios ambientales son importantes. Por ejemplo, produce cero emisiones locales de CO₂, óxidos de nitrógeno (NOx) y material particulado, lo que contribuye de forma directa a mejorar la calidad del aire.

A esto se suma la operación silenciosa del vehículo, que reduce la contaminación auditiva . Al funcionar con energía eléctrica, también ayuda a disminuir la huella de carbono.

También son varias las compañías líderes del sector de bebidas y consumo masivo que ya han iniciado pruebas y procesos de adquisición de este nuevo modelo.

Las primeras unidades llegarán Bogotá, Medellín y Cali, que son las principales ciudades del país por su demografía y la innovación sostenible.