Así es como Marcela Granados construyó el mejor hospital de Colombia

La edición de febrero de la revista estadounidense Newsweek reconoció a la Fundación Valle de Lili por cuarta vez como el mejor hospital de Colombia. Esta designación fue posible gracias al constante trabajo de su directora, la doctora Marcela Granados Sanchez.

Con un puntaje excepcional de 92,97 puntos de 100, obtenidos en la evaluación de estándares que el medio realiza a más de 2400 instituciones alrededor del mundo, la fundación se ubicó en el puesto 149 de ese total. Además, para reafirmar esa alta calidad en la prestación del servicio, la Intellat, una consultora Chilena, también la ranqueó como la quinta mejor de América Latina.

Marcela Granados, la Dra. amante de la música

Granados nació y creció en Antioquia acompañada y tremendamente influida por sus padres, también profesionales de la salud. En medio de ese contexto de estetoscopios, jeringas y batas blancas germinó en ella el deseo de salvar vidas y de contribuir al cuidado de los demás, pasión que fue cultivando junto a su otro amor: la música.

Esa afectividad que le generaba el estar en contacto con el arte musical terminó por darle, desde esa temprana edad, un alto sentido empático. Así, con ese mar de sentimientos estudió para ser médica cirujana en la Pontificia Bolivariana de Medellín. Una vez concluida esa formación hizo una maestría en Administración de Empresas con doble grado, tanto en la Universidad Icesi como en la de Tulane, en Estados Unidos.

De esta manera, preparada para encarar su vida profesional, regresó a Colombia y trabajó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Fundación Santa Fe, en la capital. Por ese año, 1992, los doctores Martín Wartenberg y Vicente Borrero estaban buscando los mejores doctores colombianos para llevarlos a su proyecto, creado una década antes; la Fundación Valle de Lili. Ellos, enamorados de su humanidad y de su desempeño, se la llevaron para Cali.

Estando allá fue designada para dirigir la UCI de la institución y pronto implementó su filosofía de servicio; situar al paciente como la parte más importante del proceso. Con ese enfoque le dio prioridad a personas de grupos vulnerables, tales como infantes o adultos mayores pues consideraba que ellos requieren una atención especial, más técnica, sí, pero también más empática y cercana.

Aún así, pese a todos su esfuerzos, inevitablemente presenció los primeros fallecimientos de personas a su cargo. Esta situación, lejos de desanimarla la impulsó a profundizar con más entrega en su sentir humano por la realidad de los demás.

Comienzo del legado

La década de los noventa representó un reto para todos los colombianos, por muchas razones. Por ejemplo, la apertura económica estaba revolucionando los mercados y la inseguridad, por su parte, sembraba la zozobra en todo el territorio nacional, quizá con mayor fuerza en zonas como el Valle del Cauca y Antioquia.

Aquel panorama complejo rápidamente afectó a los centros médicos del país que se vieron, muchas veces, desbordados por la cantidad de víctimas que llegaban buscando auxilio. En medio de ese caos, la Fundación Valle de Lili apenas tenía 8 camas en su UCI para atender a esos pacientes, hecho que los llevó a modificar sus instalaciones y ampliar esa capacidad a 200 en muy poco tiempo. En esa medida de adaptación Granados fue clave, lo que le reveló sus amplias destrezas como gestora de crisis.

Con esa mejora en infraestructura era necesario tener y capacitar a más profesionales con el fin de brindar la mejor atención posible, con ello en mente, Marcela diseñó e implementó un programa de formación en cuidados intensivos, todo con el apoyo de la Universidad del Valle. Hoy por hoy, esta iniciativa admite a más de 800 alumnos de pregrado de la Icesi y a 200 doctores ya graduados para que hagan un postgrado en cirugía quirúrgica.

La Fundación Valle del Lili

A 2025 la Fundación Valle del Lili tiene 4 sedes distribuidas en la ciudad de Cali y una adicional en Jamundí, un municipio cercano a la metrópoli. Siendo una entidad sin ánimo de lucro tiene a más de 8.000 personas empleadas, 800 de ellas médicos y especialistas. Así, su esquema que integra novedosos desarrollos tecnológicos, una filosofía de atención sustentada en la empatía y formación académica constante es actualmente un referente en administración hospitalaria en Latinoamérica.

Producto de esa innovación, la organización ya realizó, desde su creación hasta hoy, 268 trasplantes de corazón, 2.551 de riñón, 1.437 de médula, 1.173 de hígado y 44 de pulmón.

Con todo, Marcela Granados afirma que sigue trabajando por consolidar su modelo y llevarlo a más centros médicos para que lo adopten y la calidad de la salud de los colombianos mejore, no obstante, hace un llamado a no politizar el sistema para encontrar entre todos soluciones que resuelvan la crisis actual.