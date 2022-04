Scarlett Johansson habla sobre rumor de encuentro sexual en ascensor

En el 2004, las estrellas de Hollywood, Scarlett Johansson y Benicio del Toro, se convirtieron en foco mediático luego de que se comenzara a rumorar un supuesto encuentro sexual entre ambos en un ascensor.

Según especulaciones, Scarlett Johansson y Benicio del Toro se habrían encontrado en dicho lugar para tener sexo, esto en medio de una fiesta que se realizó después de la ceremonia de premiación de los Oscar, en el famoso hotel Chateau Marmont.

El rumor tomó aún más fuerza cuando el actor puertorriqueño Benicio del Toro se refirió al respecto en una ocasión dejando espacio a las dudas.

“¿Si alguna vez tuve sexo con Scarlett Johansson en un ascensor después de una entrega de premios? Bueno... como que... no sé, no lo sé, dejemos que la gente imagine lo que quiera. Seguro pasó antes y no creo que sea la última vez”, fueron las palabras del Toro.

Por su parte, Scarlett Johansson, actriz que da vida a ‘La viuda negra’, había decidido guardar silencio hasta ahora, que, en medio de una entrevista en el podcast ‘9 to 5ish’ rompió silencio para poner fin a las especulaciones.

“Hubo un rumor que circuló por mucho tiempo de que tuve sexo en un ascensor, y esa fue una historia que me siguió por mucho tiempo, pero yo siempre pensé que era algo escandaloso”, indicó johansson negando su supuesto encuentro.

La estadounidense también dejó un espacio para bromear con cómo sería tener relaciones sexuales abordo de un ascensor.

“Siempre me preguntaba a mí misma: ‘Eso debe ser difícil, el viaje en ascensor dura poco’, y además la logística me resultaba poco atractiva”, dijo jocosamente.

Para dejar aún más claro que solo se trató de un rumor de pasillo, la actriz confesó uno de sus mayores miedos.

“Soy una persona que le tiene mucho miedo a ser atrapada haciendo algo que no debería, así que esa historia me parecía aún más absurda”, indicó.