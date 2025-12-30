Nueva EPS anunció gestores farmacéuticos que garantizarán entrega de medicamentos: Esta es la lista

La NUEVA EPS puso en marcha un plan de contingencia para garantizar la continuidad en la entrega de medicamentos en el país, luego de que Colsubsidio anunciara su decisión de dejar de prestar este servicio a los afiliados en los territorios donde tenía contrato.

La atención farmacéutica será asumida por los gestores Cafam, Medic, Discolmets, Audifarma, Farmedicall y Tododrogas, que deberán cubrir a 1.642.000 afiliados en 11 departamentos del país, entre ellos Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, Boyacá, Tolima, Huila y Quindío. Además, también se atenderá en Bogotá.

Según la EPS, este cambio busca fortalecer el sistema de dispensación de medicamentos, hacerlo más sostenible y resiliente, y evitar la dependencia de un solo operador, con el objetivo de garantizar un acceso oportuno, continuo y equitativo a los tratamientos.

La NUEVA EPS aseguró que trabaja de manera permanente para minimizar el impacto de esta transición y evitar la interrupción de los tratamientos.

Cabe resaltar que los nuevos gestores ya iniciaron la habilitación gradual de puntos de dispensación y, de ser necesario, abrirán nuevas sedes. Las direcciones, horarios y modalidades de entrega serán informadas una vez se consolide el proceso contractual.

Colsubsidio no dispensará más medicamentos

Por su parte, Colsubsidio confirmó que a partir del 1 de enero de 2026 cerrará definitivamente el servicio de dispensación de medicamentos para los usuarios de NUEVA EPS en todo el país.

Hasta el 31 de diciembre de 2025, la entrega continuará realizándose de manera habitual en sus sedes autorizadas.

Más de un año de intervención

La caja de compensación ya había advertido sobre los retrasos en los pagos por parte de NUEVA EPS, situación que motivó la finalización del convenio, pese a acuerdos previos para mantener el servicio.

Cabe resaltar que NUEVA EPS se encuentra intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud desde el 3 de abril de 2024, hace más de un año, debido a graves problemas financieros, deudas con hospitales y múltiples quejas de los usuarios.

La intervención busca corregir irregularidades administrativas y financieras, así como mejorar la atención y garantizar la prestación de los servicios de salud a sus millones de afiliados en el país.

