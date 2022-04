Reacciones y comentarios sobre el perro que mordió a Francia Márquez /

Este miércoles Twitter ha estado inundado de comentarios sobre lo que le ocurrió esta mañana Francia Márquez. La aspirante a la vicepresidencia de Colombia fue atacada por un canino, mientras se encontraba en una reunión con la pianista Teresita Gómez.

Le puede interesar:

Afortunadamente, el hecho no pasó a mayores, pues fue algo muy leve y Márquez no término herida de gravedad. No obstante, este tema ha dado para hablar, pues los opositores de Márquez y de Petro, así como los simpatizantes aprovecharon el tema para generar discusión en relación a las elecciones.

Por un lado, los opositores de Márquez se han ido al extremo usando este tema en tono de burla, afirmando que lo que hizo el perro estuvo "muy bien". Por otro lado, los simpatizantes de la aspirante a la vicepresidencia aclaran que este no debería ser tomado así.

Muchos esperando que Francia pateara a Firulais cuando la atacó y así caerle como una maltratadora de animales, pero lamento decirles que no sucedió eso.

Me imagino estuviesen diciendo, si así trata a un animal pequeño indefenso, como será con otros, mira lo agresiva que es, etc. — Raimundo Herrera (@ray059) April 7, 2022

Firulais, haciendo política. Ummmm en esto lo denuncian. Te amo😍😍 eres mi héroe https://t.co/P50yH2tHdn — MarBi (@MarBivialmu) April 7, 2022

La mordida de firulais a Francia fue chistosa pero no superará la del doctor Polo Polo. pic.twitter.com/OGAc5A2ik7 — Argiro Castaño (@ArgiroCasto888) April 7, 2022

Seguro el paraco de firulais será investigado por este atentado. pic.twitter.com/K0LHorI0lP — Adrian Leon (@AdrianLeonCor) April 6, 2022