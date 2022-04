240 millones de personas en América siguen sin vacunarse contra el COVID-19

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) reveló que 240 millones de personas en América no han recibido ni una sola dosis de la vacuna contra el coronavirus, lo que las ubica en el grupo de población bajo más riesgo ante posibles nuevas oleadas del virus.

La OPS explica que si bien más de 685 millones de personas completaron su esquema de vacunación y 50 países han iniciado las jornadas de vacunación, aun hay brechas para el acceso a las dosis que resultan en que buena parte de las personas no vacunadas no han recibido la inyección porque no han tenido la opción de inmunizarse.

Pese a la disminución de casos positivos y muertes por COVID-19, cada semana se siguen registrando más de 620.000 casos por cuenta de la variante ómicron, el aumento del turismo y la relajación de medidas de salud pública.

La Organización señaló que los gobiernos deben seguir monitoreando efectivamente el virus en vez de reducir las pruebas contra el virus dado que esto “dificulta obtener una imagen completa” de cómo se está propagando el COVID-19 y crea una falsa sensación de seguridad mostrando datos parciales.