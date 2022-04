Elon Musk adquiere 9,2% de las acciones de Twitter

El programador y empresario sudafricano, Elon Musk adquirió el 9,2% de las acciones de la red social Twitter, lo que subió el valor en bolsa de la red social en más de 27%.

Musk es considerado el hombre más rico del mundo, fundador de la compañía de autos eléctricos Tesla y la aeroespacial SpaceX.

Por medio de un documento pesentado ante la Comisión reguladora del mercado de valores estadounidense (SEC), se dió a conocer la compra de 73,5 millones de acciones de Twitter por el empresario, lo cual representa un 9,2% del total y equivale a 2.900 millones de dólares.

Elon Musk se convirtió en el principal inversionista de la empresa, sobre el grupo Vanguard, con el 8,79 %, y Morgan Stanley, con el 8,76 %.

Las acciones de la red social, al cierre del mercado para este lunes 4 de abril, ganaron alrededor del 27,12%, lo que representa 49,97 dólares más sobre el precio del viernes, 1 de abril.

El primer mensaje del magnate en la red social es un tweet en el que escribe "Oh hi lol", lo que se traduce como "Oh, hola jajaja".