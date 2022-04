Netflix detiene filmación de película por incidente de Will Smith

El servicio de streaming Netflix ha suspendido el rodaje de la película 'Fast and Loose' con Will Smith después de que el actor le propinara una bofetada al presentador de los Óscar, Chris Rock.

La película que muestra la historia del jefe de una banda criminal que pierde la memoria tras ser atacado y de a poco va descubriendo que ha estado viviendo una doble vida, como autor intelectual criminal y agente de la CIA, no podrá continuar siendo rodada debido al escandaloso incidente que protagonizó el actor Will Smith en la premiación de los Óscar.

Según The Hollywood Reporter, el director de la película David Litch había renunciado a trabajar en la película de Netflix una semana antes del incidente en los Óscar y ha comenzado a trabajar en una película con Ryan Gosling para Universal, cuya producción comenzará en agosto. Sin embargo, después del percance de Will Smith con Chris Rock en la premiación, Netflix movió silenciosamente el rodaje de la película Fast and Loose a un segundo plano.

Todavía no se sabe si Netflix sustituirá al actor y al director de la película o simplemente dejará congelado el proyecto.

El 28 de marzo, el actor Will Smith propinó una bofetada al presentador de los Óscar, el cómico Chris Rock, que hizo una broma de mal gusto sobre el peinado de su esposa Jada Pinkett-Smith, quien padece de alopecia.

Tras el incidente, Smith renunció a la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de EEUU y se disculpó públicamente con Chris Rock admitiendo que estaba avergonzado de sus acciones.

