Susana Correa renuncia al partido Centro Democrático

La recién nombrada ministra de Vivienda y exdirectora de Prosperidad Social, Susana Correa renunció al partido Centro Democrático. En la misiva, la también exsenadora, mostró algunos reparos frente a algunas decisiones de la colectividad.



“Por medio de la presente me permito presentar mi renuncia a esta colectividad, la cual he acompañado desde sus inicios y he sido parte de todo su proceso de crecimiento, formación y consolidación con la cual me identificaba plenamente. Sin embargo, en estos momentos no comparto decisiones tomadas por el partido”, señala la carta de renuncia de Correa.

En la carta también señala que las ideas con las que fue fundado el Centro Democrático “no” se han mantenido.



“La decisión que tomo de renunciar al partido ha sido analizada desde hace algún tiempo, en el cual he podido reflexionar sobre mi desacuerdo con las decisiones, posturas y manejos que hoy materializo manifestando mis inconformidades y mi imposibilidad de continuar como militante por lo ya expuesto”, agregó.



A propósito de la renuncia de Correa, la senadora María Fernanda Cabal indicó en su cuenta de twitter: “Este Gobierno renunció a gobernar con el partido que lo llevó al poder (CD). Usted Ministra, forma parte del equipo de Gobierno. Recuerde que fue el legado de Uribe, el que les dio la oportunidad de servir desde los más altos cargos del Estado. No es de recibo su renuncia”.