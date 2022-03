Baldomero Perlaza habló claro de su futuro con Atlético Nacional

Atlético Nacional festeja la noticia de la recuperación de Baldomero Perlaza tras una larga lesión en un momento clave de la temporada, ya que llegará con el rodaje suficiente a la segunda fase del torneo donde requerirá de su categoría para poder aspirar al título.

Sin embargo, su renovación con el conjunto Verdolaga no se ha producido y recientemente se especuló que podría salir libre de la institución. No obstante el volante vallecaucano de 29 años habló sobre si quiere o no continuar vestido de verde y blanco.

"Estoy muy contento de estar nuevamente integrado con mis compañeros. Fue un momento muy duro para mí. Uno a veces no sabe por qué pasan las cosas, pero sabemos que Dios tiene un propósito para todo y lo más importante es que ahora estoy aquí de nuevo. Eso me tiene muy feliz", manifestó sobre su regreso en rueda de prensa luego de la luxación en tobillo derecho.

Sobre su continuidad en el conjunto antioqueño, basado en la renovación, destacó: "La renovación llegó en el momento de mi lesión. Se trató de calmar un poco las cosas. Yo siempre le he manifestado a Nacional que mi intención nunca es irme libre. Mi intención siempre es tratar de poder llegar a la mejor manera, buscando siempre que le convenga tanto a Nacional como a mí. Eso es lo más importante. Estoy en una gran institución y con una gran hinchada, y eso lo llena a uno de orgullo".

"La verdad mi deseo es quedarme en Atlético Nacional. Lo he manifestado. Estoy muy contento. Espero que todo se dé bien. Sabemos que esto depende de todos, no solo de mí. Nacional y Santa Fe tiene de a 50 (porcentaje de sus derechos). Esperemos que se puedan poner de acuerdo y todo sea lo mejor para los tres", añadió.

Nacional jugará su próximo compromiso de la Liga Colombiana ante Patriotas, lo que podría marcar el regreso de Baldomero Perlaza a las canchas y además quedar muy cerca de la clasificación con una victoria.