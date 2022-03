Expresidente Gaviria y Federico Gutiérrez se reunirán este miércoles

Durante una reunión del expresidente César Gaviria y la directora del partido de la U, Dilian Francisca Toro, se acordó, según fuentes, para este miércoles, a las 5 de la tarde, un encuentro entre el exmandatario y el candidato presidencial Federico Gutiérrez, ganador de la consulta del Equipo por Colombia.



El Partido Liberal ha planteado que en abril tomará una decisión sobre qué candidato apoyarán para las presidenciales, sin embargo, en esta reunión con Federico Gutiérrez se hablará de la agenda programática del liberalismo.

Este encuentro de Gutiérrez con el director del Partido Liberal hace parte de las reuniones que ha venido adelantando el candidato presidencial con distintos sectores políticos, con miras a sumar apoyos.



“Vamos a buscar a todos los sectores políticos y sociales del país porque lo que queremos es unir y acá los únicos que no son bienvenidos son los corruptos y los violentos, de resto bienvenidos. Yo reconozco gente buena en todos los sectores políticos, sociales, y que tampoco hace parte de ningún sector político. Desde que ganamos el 13 de marzo la consulta del Equipo por Colombia, me he venido reuniendo con muchos sectores hablándoles y planteándoles lo que necesita Colombia y acá son bienvenidos”, había indicado Gutiérrez previo a confirmarse esta reunión.



El candidato presidente Federico Gutiérrez se ha reunido hasta el momento con Germán Vargas Lleras, Dilian Francisca Toro, directores de la U, el Partido Mira y este miércoles con los conservadores y también con el expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal.