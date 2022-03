Envigado vs. Once Caldas: EN VIVO fecha 13 de la Liga Colombiana

Envigado recibe a Once Caldas por la fecha 13 de la Liga Colombiana en el estadio Polideportivo Sur, en un duelo que enfrenta a dos equipos integrantes del grupo de los ocho, pero que quieren volver al triunfo.

Tanto Envigado como Once Caldas vienen de empatar en la pasada fecha 12, además, no han ganado en sus últimos dos partidos y aunque permanecen en el grupo de los ocho, necesitan seguir sumando para no perder su puesto entre los mejores.

El conjunto antioqueño se ubica en la sexta casilla de la tabla con 19 unidades, luego de cinco triunfos, cuatro empates y tres derrotas. Por su parte, Once Caldas se ubica en la quinta casilla con 20 puntos, luego de cinco victorias, cinco igualdades y dos derrotas.

El equipo de Diego Corredor es uno de los líderes en remates en el torneo con 173, uno menos que Nacional y Millonarios, de los cuales 50 han sido al arco. Por su parte, los naranjas son el segundo club en porcentaje de conversión con un 18%, lo que le ha permitido anotar 15 goles, comparados con los 13 que ha hecho el conjunto blanco.

El juego dará inicio este sábado a las 4:05 de la tarde y ustedes podrán vivirlo por El Fenómeno del Fútbol en el Facebook Caracol Deportes y el streaming de Caracol Radio.