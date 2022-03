Sinisterra: "Hay que salir desde el primer momento a comernos a Bolivia"

La Selección Colombia se juega la vida en su camino al Mundial de Catar 2022 y en la última fecha de Eliminatorias, aunque escasas, todavía tiene opciones de conseguir un cupo para la cita mundialista.

En rueda de prensa de los jugadores de la Selección Colombia en la previa del partido frente a Bolivia en Barranquilla, Luis Sinisterra aseguró que la Tricolor debe salir a "comerse" al rival desde el primer minuto.

"Las cosas se han hecho bien, tengo la fe de que estos dos partidos vamos a tener las opciones para poder marcar y después esperar y meterle presión a los otros rivales, tener esa fe de que podemos llegar a Catar", dijo.

"El talento está, las condiciones las tenemos, pero desde el primer minuto nos toca salir a comernos a Bolivia, ahogar al rival, que no se sienta cómodo, tratar como sea de provocar un error, tener nosotros la primera jugada y la primera opción marcar para hacer que el partido se abra", añadió.

Sinisterra destacó que como delantero le puede servir a Reinaldo Rueda en distintas posiciones, aunque confesó que se mueve mejor en el centro para tener más opciones de marcar, en un momento donde la Selección Colombia más necesita del gol.

"Como delantero puedo moverme en varias posiciones, acomodarme a las necesidades del profe Rueda. Siempre estoy para lo que él necesite. No tengo una posición fija, me gusta llegar por el centro para estar más cerca de la portería rival. Pero donde el profe me necesite trataré de estar", señaló.

Sinisterra destacó que la localía puede ser un factor importante en el partido contra Bolivia, sobre todo porque son una selección que vienen de altura.

"Tenemos la ventaja de jugar el primer partido en casa, acá vamos a dar el primer paso y después pensar en Venezuela. Tenemos que tener la tranquilidad y tratar de filtrar las pelotas donde haya espacio. Ellos vienen de la altura, de pronto les va a costar mucho el calor de Barranquilla", afirmó.

"En todo momento tenemos que mantener la concentración, no caer en distracciones, para todo jugador es un honor vestir la camiseta de la Selección y para los jugadores de Bolivia será un partido a muerte", señaló.