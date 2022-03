MinSalud: El Sublinaje BA.2 sí podría provocar nuevos picos de muertes

Tras los picos del Coronavirus provocados por el sublinaje de Ómicron BA.2, especialmente en países bajos, Alemania y Corea, y luego de que se detectaran los primeros casos de contagios con esta subvariante en Colombia, el Ministerio de Salud advierte sobre el riesgo de que se presente un nuevo pico epidémico, principalmente de muertes en el país.

“Si bien la vacunación y la experiencia previa con Ómicron protege de esta subvariante. En grupos de personas no vacunadas o personas vacunadas con factores de riesgo, podrían presentarse nuevos picos de muertes, dado que no hayan tenido suficiente inmunidad. Por lo que nos tiene que servir de llamado para incrementar la cobertura en adultos mayores”, alertó María Belén Jaimes, coordinadora del Grupo de Vigilancia en Salud Pública.

Sin embargo, el MinSalud también ratifica que, actualmente el país se encuentra en un real descenso del cuarto pico del Coronavirus, provocado precisamente por Ómicron, pues los registros diarios de muertes se mantienen entre 25 y 35 diarias indicador que no se había tenido en ese punto desde octubre del año pasado. Panorama que insiste se debe aprovechar para avanzar en las coberturas de la vacunación.

El riesgo ahora, insiste el Ministerio de Salud es que, quienes no se han vacunado o aquellos que no han logrado la suficiente inmunidad por no haber completado los esquemas, se contagien de este sublinaje y generen nuevos picos, principalmente de muertes.