Conozca a los ganadores de los Critics Choice Awards 2022

Los Critics Choice Awards en su edición 27 se llevaron a cabo el domingo, 13 de marzo, desde el Hotel Fairmont Century Plaza de Los Ángeles y el Hotel Savoy de Londres.

Liderando con 11 nominaciones cada una, se encontraban Belfast y West Side Story, seguidas por El poder del perro (10), Dune (10), El callejón de las almas perdidas (8) y Licorice Pizza (8).

Mientras que en televisión, las favoritas fueron Mare of Easttown (con 5 nominaciones), Evil (también 5), Ted Lasso (4), Only Murders in the Building (4), The Good Fight (4), WandaVision (4) y This Is Us (4).

En la ceremonia se premiaron 42 categorias, y aquí le compartimos la lista de los ganadores.