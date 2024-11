Selección Colombia: Jhon Córdoba explicó por qué falló el gol frente a Ecuador

Jhon Córdoba, jugador del Krasnodar de Rusia y delantero de la Selección Colombia fue fuertemente criticado debido a su desempeño en la derrota frente a Ecuador, por la jornada 12 de las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026, donde erró varias oportunidades de gol claras, como el pase que recibió de James Rodríguez en el minuto 28 del encuentro.

Si bien una vez finalizado el encuentro recibió el respaldo de sus compañeros de equipo, el jugador recibió múltiples críticas por parte de los hinchas colombianos, quienes incluso cuestionaban si debía ser titular por encima de Jhon Jader Durán, quien también se vio envuelto en una polémica después del partido.

Días después de finalizada la última jornada de eliminatorias del año, el jugador habló por primera vez sobre lo que vivió en medio del partido en el Estadio Metropolitano de Barranquilla y explicó las razones por las que no pudo convertir el gol a pesar de haber estado solo frente a la portería.

Jhon Córdoba habló del partido frente a Ecuador

En entrevista con Noticias Caracol, el delantero habló sobre lo que ocurrió en Barranquilla y lo que ha pasado en su vida posterior a este encuentro y las críticas que recibió. Sobre el tema reveló que no fueron días fáciles después de todo lo que se dijo, sin embargo, reconoció su error: “entiendo el fallo que tuve no fue bueno y más jugando con la Selección Colombia”.

Sobre estos comentarios recalcó que aunque hay críticas de todos los tipos, ha habido temas malintencionados, entre ellos los que aprovechan la situación para atacar no solo al jugador sino a sus familiares.

Así mismo aseguró que el cuerpo técnico, liderado por Néstor Lorenzo lo ha apoyado y le ha dado tranquilidad de su trabajo y aprovechó para enviar un mensaje de aliento a los hinchas luego de los malos resultados en las últimas dos fechas: “no perdamos la fe, aún estamos firmes, es un tropiezo que tuvimos todos, en especial yo; no tengo nada que reprocharle a mis compañeros cada uno sale a dar el 100 % y o me seguiré preparando para marcar ese gol por el que tanto se me criticó”.

¿Por qué falló el gol?

En el minuto 28 del partido James Rodríguez y Johan Mojica fabrican una jugada que deja libre el camino para que el jugador del Rayo Vallecano envíe un centro que le llega directamente a los pies de Córdoba, sin embargo, este no llega al balón y frente a la cancha se pierde la oportunidad de anotar.

Sobre este momento, el más criticado del partido, pues pudo significar el empate luego del gol de Enner Valencia, Córdoba aseguró en medio de la entrevista que fue un momento confuso: “pienso que el defensa de Ecuador la va a tocar y cuando no la toca, se me vienen dos cosas a la cabeza, pero tenía que haber metido el balón de primera”, continuó diciendo que como ser humano también comete errores.

Igualmente, aprovechó para enviar un mensaje a los hinchas que en este momento lo critican por su actuación: “en su momento me alabaron, ya ahora me critican y las acepto, pero hay críticas de críticas”.

Córdoba finalizó la entrevista asegurando que se queda con lo positivo que ha vivido en su carrera, pues este es solamente un momento de fallo: “voy a seguir fuerte mentalmente y estoy listo para jugar con mi equipo y después con la Selección Colombia. Seguro vendrán los goles con la Selección”.