‘Encanto’ gana en los premios de cine Bafta

En la noche del domingo 13 de marzo, se entregaron en diferentes ceremonias premios de cine y televisión, primero están los Bafta o British Academy Film Awards que cumple 75 ediciones, son otorgados por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión. Se podría decir que es el equivalente británico los Premios de la Academia en Estados Unidos, la ceremonia, se realizó en el Royal Albert Hall de Londres.

Se destaca que la cinta animada inspirada en Colombia “Encanto”, de la casa Disney, se llevó el premio a Mejor película de animación, derrotando a Luca, The Mitchells vs the Machines y Flee.

Esta es la lista de los ganadores de la noche:

Mejor película

“The Power of the Dog”

Mejor director

Jane Campion, por “The Power of the Dog”.

Mejor actriz

Joanna Scanlan, por “After Love”

Mejor actor

Will Smith, por “King Richard”

Mejor actriz secundaria

Ariana Debose, por “West Side Story”

Mejor actor secundario

Troy Kotsur, por “CODA”

Mejor intérprete revelación

Lashana Lynch en “No Time to Die”

Mejor guion original

Paul Thomas Anderson, por “Licorice Pizza”

Mejor guion adaptado

Sian Heder, por “CODA”

Mejor película británica

“Belfast”

Mejor película de habla no inglesa

“Drive My Car” de Japón

Mejor documental

“Summer of Soul”

Mejor película de animación

“Encanto”

Mejor cortometraje británico

“The Black Cop”

Mejor cortometraje de animación

“Do Not Feed the Pigeons”

Mejor director, guionista o productor británico novel

Jeymes Samuel, por “The Harder They Fall”

Música original

Hans Zimmer, por “Dune”

Por otro lado, en este mismo domingo, se realizó la entrega de los Critics Choice Awards o los premio de la Crítica Cinematográfica, en su edición número 27, se celebró en directo desde el Hotel Fairmont Century Plaza de Los Ángeles (California), la gala de premiación presentada por Taye Diggs y Nicole Byer es otorgado por la Broadcast Film Critics Association en reconocimiento de la excelencia en logros cinematográficos de Estados Unidos y Canadá.

Más información y lista completa de los ganadores en www.bafta.org y www.criticschoice.com.