MinSalud: la variante del coronavirus “Deltacrón” no existe

Luego de que, supuestamente se detectara en Francia el caso de una paciente con “Deltacrón”, la que sería una nueva variante del Sars-Cov-2, el Ministerio de Salud se pronunció y aseguró que esto no debe provocar preocupación en la población, porque simplemente ese linaje no está circulando en el mundo, pues no existe.

“No existe. Acaba de salir un estudio de la literatura científica internacional que muestra que esa cepa nunca ha existido. Probablemente los reportes que hubo se debieron a la contaminación del espécimen que se estaba analizando, en donde surgió esa noticia. No existe “Deltacron”, insistió el ministro de salud, Fernando Ruíz.

Así mismo, reiteró el ministro que, aunque este linaje del cual se habló en los últimos días, no exista, no quiere decir que no puedan surgir otros, por lo cual ratificó se debe mantener la vigilancia genómica en el país.