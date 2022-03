La banda de metal Helloween anuncia concierto en Bogotá

Helloween, una de las bandas de metal más reconocidas del momento, anunció que se presentará en Bogotá, Colombia. El concierto tendrá lugar el jueves 29 de septiembre del 2022, en el Movistar Arena. La banda llega a nuestro país con la gira "United Forces Tour 2022", presentando su último disco.

La agrupación conformada por Michael Weikath, Markus Grosskopf, Kai Hansen, Michael Kiske, Andi Deris, Sascha Gerstner y Daniel Löble se presentó por última vez en el 2018.

Junto a Helloween se presentará Hammerfall, banda sueca liderada por Joacim Cans y Oscar Dronjak. Cuentan con más de 15 discos y una carrera con tres décadas de trayectoria.

Las entradas estarán disponibles por medio de TuBoleta, los costos van desde los $108.000 hasta los $239.00 y estarán a la venta a partir del 12 de marzo.

Helloween es reconocida por temas como 'I Want Out', 'Forever & One', 'A Tale That Was´nt Right', 'Best Time' y 'Eagle Fly Free'.