Campeón con Liverpool se declaró "avergonzado" por no conocer de Díaz

Adam Lallana, volante inglés del Brighton y con un paso reciente por el Liverpool, dedicó grandes elogios a Luis Díaz, por quien dijo sentirse "avergonzado" al no haberlo escuchado antes de él.

“Todavía no puedo creer lo bien que se ha asentado Díaz, habiendo sido un jugador que se ha ido al Liverpool y sabiendo lo difícil que era asentarse", comentó Lallana en diálogo con BBC Radio 5 Live Sport.

El campeón de la Champions 2019 y la Premier 2020, resaltó la adaptación del colombiano, pese a no conocer el idioma: “no estoy seguro de cómo es el inglés de Díaz. Pero venir de un país diferente en enero y jugar de la forma en que lo ha hecho es absolutamente fenomenal".

Finalmente, el volante de 33 años se declaró apenado por no haber escuchado antes del colombiano. “De hecho, me siento un poco avergonzado de no haber oído hablar de él antes. Eso solo muestra el nivel de reclutamiento en Liverpool. Han estado en el lugar correcto en ese tipo de soporte de £ 50 millones. Con (Mohamed) Salah, (Sadio) Mane, (Roberto) Firmino y (Diogo) Jota, lo han hecho bien”.

Luis Díaz ha disputado nueve partidos en la presente temporada, sumando un gol, marcado ante el Norwich City.