Cuerpo de Kerly tardaría 15 días en ser entregado

Bucaramanga

Aunque su familia esperaba que este semana fuera entregado por parte de Medicina Legal el cuerpo sin vida de la pequeña Kerly, la mamá de la menor, Kelly Materán aseguró que fue notificada que su entrega para las honras fúnebres tardará otros 15 días más.

Dijo que por parte de la Fiscalía le informaron que la niña fue sometida a un examen de ADN y permanecerá bajo análisis forenses que determinen las causas reales de su muerte y si fue abusada sexualmente en medio de la tragedia que tuvo que padecer el pasado miércoles 1 de mayo.

“Yo no entiendo porqué la demoran, yo presenté el acta de nacimiento, el permiso y todos los papales que dan cuenta que es mi hija. Ahora le hicieron un examen de ADN y que la van a tener ahí otras dos semanas, eso no me parece”, dijo la mamá de la niña raptada y asesinada en el Rincón de Girón.

Del caso de Kerly se han reportado avances en su investigación. Recientemente la Fiscalía envió a la cárcel a Alirio Gualdrón, el dueño de la casa en donde vivía la menor por el delito de desaparición forzada agravada.